★VIDEO★ OLBIA. L’Olbia Arena dimostra di essere la location adatta non soltanto agli eventi di musica ma anche al grande sport. Domenica 8 ottobre, lungo il percorso della “super pista” in sterrato, allestita per gli Internazionali d’Italia di Supercross, si sono sfidati 50 professionisti che hanno dato vita ad una gara unica e adrenalinica.

Numeroso il pubblico presente (qualcuno si è goduto lo spettacolo dalla sopraelevata) che ha assistito alla manifestazione a partire dalle prime qualificazioni del mattino. I piloti di casa Bruno Setzi e Mirko Piemonte guadagnano rispettivamente il decimo e l’undicesimo posto nella Sx Lites. Nel Supercross Main Event settimo posto per l’olbiese del team Olbia Mx Alessio Monaco, a pari merito con Nicolas Marchini. Per quanto riguarda i più piccoli buoni risultati per Samuel Cugusi, Diego Bulleri, Luca Brandano, Giovanni Sanna ed Emma Fenu, tutti della Stop & Go di Santa Teresa Gallura.

Nella superfinale, in programma nel primeggio, oro per il 25enne italiano Filippo Zonta, classe Supercross, seguito dall’argento del francese Brian Hsu, classe Sx Lites, e bronzo ancora per l’Italia con Angelo Pellegrini, classe Supercross. Dopo le premiazioni, spazio al freestyle e al fortissimo BuggyBack Flip di Maurizio Pera Perin. Di seguito il video ▼