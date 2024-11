★VIDEO★ OLBIA. Un equipaggio composto dal “comandante” Giancarlo Tonolo (direttore di Diabetologia del Giovanni Paolo II) e quindici pazienti diabetici – otto provenienti dal territorio gallurese, due da quello sassarese e cinque dall’area cagliaritana – si è imbarcato dall’11 al 15 luglio 2023 a bordo del più grande brigantino al mondo, il veliero “Nave Italia”, partito dal molo lchnusa del porto di Cagliari.

I partecipanti hanno navigato nelle acque del Sud Sardegna: una sfida quasi per tutti nuova, impegnativa e

altamente educativa, per imparare a gestire la patologia andando oltre la routine quotidiana. I pazienti, undici

uomini e quattro donne, hanno un’età media di 47 anni e provengono da mondi professionali differenti: scuola, enti pubblici, ingegneria e logistica, per citarne alcuni.

La più giovane ha 21 anni, il più anziano 69. Sono tutti diabetici di tipo 1 con dispositivi innovativi di monitoraggio e somministrazione di insulina. Quattro di loro avevano partecipato nel 2018 a un’altra iniziativa velica, la Transatlantica da Gran Canaria alle Piccole Antille.

A Cagliari hanno potuto visitare i cantieri di Luna Rossa e il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Prossimo impegno annunciato da Giancarlo Tonolo: “Una veleggiata tra i ghiacci tra Norvegia e Groenlandia”. Olbianova è andata al Molo Brin per raccogliere alcune testimonianza dirette. Di seguito il video ▼