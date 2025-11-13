Olbia 13 novembre 2025 – La quattordicesima edizione di Storie di un attimo si svolgerà dal 28 novembre al 14 dicembre con un percorso espositivo dedicato alla natura, tema scelto per l’edizione 2025. Il festival tornerà nel centro storico con mostre, dialoghi, proiezioni, laboratori e letture portfolio.

La rassegna, prodotta dall’Associazione Argonauti con il sostegno di comune di Olbia, Fondazione della Sardegna e diversi partner, coinvolgerà le ex casermette, la Società dello Stucco e il salone parrocchiale della Sacra Famiglia. Nella collettiva curata da Domenico Ruiu saranno esposti i lavori di numerosi fotografi che raccontano paesaggi e fauna dell’Isola, mentre una sezione sarà dedicata al mare con opere di Egidio Trainito, Claudio Palmisano e Roberto Rinaldi.

Alla Società dello Stucco Saverio Marini proporrà un percorso sui suoi cammini europei, mentre alla Sacra Famiglia la mostra curata da Antonio Satta offrirà uno sguardo sulla memoria urbana attraverso immagini storiche. Completano il programma le proiezioni dedicate a Steve McCurry e Lee Miller, un laboratorio analogico, la lettura portfolio e la mostra mercato del 14 dicembre. Di seguito il calendario degli appuntamenti:

18 novembre, ore 18:30 — Ugo Panella, Un testimone del nostro tempo: Ucraina, Palestina (Politecnico Argonauti)

19 novembre, ore 9:30 — Ugo Panella incontra gli studenti (ITCG A. Deffenu, via Vicenza 63, Olbia)

26 novembre, Cinema Olbia — Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò, documentario su Ferdinando Scianna (spettacoli 17:00 e 19:30)

28 novembre, ore 18:30 — Saverio Marini, I cammini del Dottor Marini (Politecnico Argonauti)

29 novembre, ore 18:30 — Domenico Ruiu, I protagonisti della natura (Politecnico Argonauti)

30 novembre, ore 10:00–13:00 e 16:00–19:00 — Laboratorio Sviluppo e stampa da negativi in bianco e nero a cura di Marco Loi (Politecnico Argonauti e Casermette, via Mameli 48)

30 novembre, ore 18:30 — Proiezione Steve McCurry, la ricerca del colore di Denise Delestrac (Politecnico Argonauti)

13 dicembre, ore 18:30 — Dialogo sulla fotografia subacquea con Egidio Trainito, Roberto Rinaldi, Claudio Palmisano (Politecnico Argonauti) – data da confermare

14 dicembre, ore 18:30 — Proiezione Lee Miller di Ellen Kuras (Politecnico Argonauti)

14 dicembre — Mostra mercato di macchine fotografiche usate e da collezione (via Mameli 48)