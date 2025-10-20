Olbia 21 ottobre 2025 – È al Cinema Olbia martedì 20, ore 17:30, la proiezione del film “Storia di un riscatto” del regista Stefano Odoardi, un’opera che ripercorre con rigore e intensità le diverse fasi di un drammatico episodio criminale che segnò profondamente la Sardegna.

Alla serata, introdotta da Marco Navone, parteciperanno ilregista Odoardi, l’attore Giuseppe Vinci, che nel film interpreta il ruolo del padre, e l’attrice olbiese Florencia Rolando. L’incontro sarà occasione per analizzare la vicenda narrata e riflettere su un fenomeno ancora oggi complesso, spesso ridotto a consuetudine sociale senza considerare la violenza e la sofferenza che lo hanno contraddistinto.

La proiezione arriva in un momento di rinnovato interesse cinematografico per quella stagione: in Gallura sono infatti in corso le riprese della serie dedicata al caso Farouk Kassam.