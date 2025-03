Un nome di punta per un’edizione che promette ancora una volta di lasciare il segno. Sarà Stefano Bollani il primo grande ospite della trentottesima edizione di Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu, in programma dall’8 al 16 agosto a Berchidda, con tappe diffuse in diverse località del nord Sardegna.

L’11 agosto, sul palco di Piazza del Popolo, il pianista milanese – ma fiorentino d’adozione – si esibirà con il Danish Trio, formazione completata da Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria. Tre musicisti uniti da un ascolto profondo e da un’intesa costruita nel tempo, che fa della spontaneità e della libertà espressiva la sua cifra.

Il gruppo nasce nel 2002, quando Enrico Rava li coinvolge in occasione del prestigioso Jazzpar Prize. Da allora, una lunga collaborazione ha prodotto dischi diventati culto tra gli appassionati, da Mi ritorni in mente a Gleda, fino a Joy in Spite of Everything, registrato a New York con Bill Frisell e Mark Turner.

“La gioia di suonare insieme, senza scalette, guidati dall’ascolto reciproco – spiega Bollani – è l’anima di questo trio”. Un concetto racchiuso nella parola norvegese Gleda, che dà il titolo a uno dei lavori più celebri della formazione.

Il concerto di Berchidda inaugurerà le cinque serate sul palco centrale del festival. Sarà uno dei momenti più attesi di questa edizione 2025, che si presenta con il titolo What a wonderful world, un omaggio al celebre brano di Louis Armstrong e a una visione luminosa dell’arte come forza capace di cambiare il mondo.

“Ci piace pensare che la musica e l’arte possano dipingere il mondo di colori – dichiara Paolo Fresu –. È per questo che, dopo Rainbow, Futura e A Love Supreme, quest’anno abbiamo scelto What a wonderful world come filo conduttore del festival”.

In attesa del programma completo, che verrà svelato nella conferenza stampa del 15 aprile a Cagliari, Time in Jazz apre ufficialmente la prevendita su VivaTicket. Il biglietto per il concerto di Bollani costa 40 euro (intero), 35 euro (ridotto). In vendita anche l’abbonamento “blind” per le cinque serate in Piazza del Popolo, al prezzo speciale di 120 euro, riservato a chi sceglie di acquistare sulla fiducia, senza conoscere ancora tutti gli artisti in cartellone.