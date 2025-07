“La selezione della dottoressa Giua è stata dettata da criteri tecnici – ha spiegato Piccinnu –. Ho avuto modo di apprezzarla nella giunta Giovanelli bis a Olbia, dove ha sempre dimostrato serietà anche in momenti complessi tra patto di stabilità e alluvione”. Piccinnu ha poi ringraziato il sindaco di Tempio, Gianetto Addis, per la disponibilità che ha permesso la convenzione tra i due enti.

Durante la presentazione, Piccinnu ha annunciato anche la figura di capo di gabinetto che sarà ricoperta da Daniele Valentino, il quale continuerà a mantenere i rapporti con la stampa. Un segnale di continuità e rafforzamento della squadra amministrativa in una fase delicata di passaggio per l’ente.

Stefania Giua ha subito tracciato la rotta: “Mi impegnerò al massimo per garantire buoni risultati in questa nuova Provincia. Ho l’esperienza necessaria, avendo oltre trent’anni di servizio in Gallura. Questo mi consente di affrontare il lavoro con competenza”. La nuova segretaria ha ricordato il suo percorso nei comuni di Olbia, Tempio, Arzachena, Santa Teresa, Calangianus, Aglientu e Aggius, oltre alle reggenze in altri centri come Loiri e Trinità d’Agultu. “Queste esperienze mi hanno permesso di acquisire una conoscenza approfondita del territorio”.

Giua ha poi spiegato la sua organizzazione tra i due enti: “Continuerò a mantenere il ruolo a Tempio, grazie alla disponibilità del sindaco che ha favorito questo doppio ruolo. Quando ho lasciato Olbia per motivi personali, ho garantito la mia presenza a Tempio fino alla fine della consigliatura nella prossima primavera. È una questione di correttezza professionale, pertanto la segreteria sarà divisa tra la provincia Gallura e il comune di Tempio”.

Tra le priorità dell’ente, che potrà contare su un bilancio di circa 150 milioni di euro, emerge la carenza di personale – manca la metà dei dipendenti rispetto alla ex Provincia – e la necessità di sinergia tra enti: “Intendo sfruttare i buoni rapporti che ho mantenuto con i colleghi di Olbia e Tempio per apportare un valore aggiunto alla Provincia, che attualmente affronta una carenza di personale. È essenziale che i comuni più strutturati supportino l’ente”.

Sul fronte delle risorse e delle emergenze, Giua e Piccinnu hanno aggiunto: “Abbiamo anche un progetto per il polo scolastico, il cui costo si attesta attorno agli ottanta milioni di euro, fondi che attualmente non abbiamo. È urgente avere un dialogo con la Regione per ottenere finanziamenti straordinari per mettere in sicurezza le scuole in zona Hi4, liceo classico, scientifico e Ipia, che ospitano più di duemila studenti in strutture inadeguate, e poi dobbiamo lavorare sui bandi, considerando che per il 2025 utilizzeremo le risorse esistenti ma in prospettiva futura sarà fondamentale accedere ai fondi europei”.