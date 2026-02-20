Olbia 20 febbraio 2026 – Martedì 25 febbraio, dalle 10:00 alle 12:30, l’aula magna del Polo UniOlbia in via Porto Romano ospiterà il convegno “STEAM: per un futuro di talento e passione senza confini”, promosso da Fidapa BPW Italy – Sezione di Olbia in occasione della Settimana Nazionale delle discipline scientifiche.

L’iniziativa punta a sensibilizzare studenti e studentesse sull’importanza delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, artistiche e matematiche, promuovendo una cultura dell’innovazione, della conoscenza e delle pari opportunità. L’incontro si propone come momento di confronto tra le scuole cittadine e figure professionali impegnate negli ambiti STEAM, con l’obiettivo di offrire esempi concreti di eccellenza e determinazione.

Ad aprire i lavori per i saluti istituzionali saranno la presidente Daniela Cittadini e Gianna Ledda, past president Fidapa Distretto Sardegna. Tra i relatori il professor Sergio Stoccoro, presidente del Dipartimento di Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali, che dedicherà il suo intervento alle donne che hanno segnato la storia della chimica, con particolare attenzione alle scienziate protagoniste della scoperta di nuovi elementi e degli studi sulla tavola periodica.

Interverrà anche l’ingegnera aerospaziale Marilisa Pischedda, fondatrice di Astec, impegnata nella didattica e nella formazione nel settore dell’astrofisica spaziale. Il suo contributo sarà incentrato sulle prospettive della ricerca legata all’esplorazione dello spazio e sul ruolo delle donne nei programmi internazionali, a partire dal progetto Artemis che porterà per la prima volta una donna sulla luna.

A completare il panel la professoressa Antonella Pantaleo, ricercatrice del Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Sassari, titolare di un brevetto internazionale nell’ambito dell’astrobiologia. La studiosa illustrerà la scoperta scientifica legata ai futuri viaggi su Marte e la ricerca che ha condotto all’individuazione di una terapia innovativa contro la malaria.