GOLFO ARANCI. Il prossimo 30 settembre, ore 15:00, nella palestra comunale di via Marconi ritorna il Sitting Volley. L’evento è organizzato dalla Time Out, associazione sportiva che opera in nove sedi della Gallura, con il patrocinio del Comune.

Saranno presenti alcuni giocatori della Nazionale italiana maschile di Sitting Volley e gli ospiti della società Cagliari Volleyball, unica in Sardegna nel settore sitting, e le associazioni che lavorano con persone con disabilità.

L’associazione Time Out, diretta da Debora Arberi, da anni impegnata nell’inclusione attiva dei bambini e dei giovani nell’ambito dello sport, parteciperà con i gruppi di Golfo Aranci, Olbia, Arzachena, Monti, Loiri, Porto San Paolo, Oschiri e Telti.

“Un’occasione speciale per coinvolgere e sensibilizzare il pubblico sul tema dell’inclusione nello sport – fanno sapere gli organizzatori -. L’evento si sviluppa attorno a due esibizioni e nell’intermezzo sono previsti gli interventi di specialisti del settore e allenatori di vari team”.

L’ingresso è gratuito. “Le offerte raccolte – dicono dalla Time Out – verranno utilizzate per l’acquisto di un defibrillatore, un gesto che può salvare delle vite. Vi aspettiamo a Golfo Aranci per una giornata dedicata allo sport, all’inclusione e alla solidarietà, e ovviamente al divertimento”.