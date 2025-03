OLBIA. Una spirale di luce, ampia e silenziosa, è apparsa nei cieli di Olbia poco dopo le 21 del 24 marzo, sorprendendo chi in quel momento guardava verso l’alto. Il fenomeno è stato osservato distintamente anche in altre regioni del Nord Italia.

Ginevra e Leonardo Pattitoni, che hanno inviato la segnalazione a Olbianova, raccontano così l’avvistamento: “Abbiamo notato una luce con un’irradiazione parallela, simile a una sfera che esplode in due direzioni irraggiando luce con una forma triangolare – spiegano -. Con il passare del tempo si è trasformata in una spirale in continua espansione, fino a sparire in pochi secondi”. La spiegazione è scientifica.

La spirale è stata causata dalla dispersione del carburante del secondo stadio di un razzo Falcon 9 della SpaceX. Durante le fasi finali della missione numero 69 del National Reconnaissance Office, agenzia collegata al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il carburante residuo è stato espulso nello spazio, dove si è congelato e, riflettendo la luce solare, ha creato l’effetto visivo che ha illuminato il cielo.

Oltre che a Olbia e in varie zone della Sardegna, la spirale è stata osservata in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, in Ticino.