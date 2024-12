★VIDEO★ GOLFO ARANCI. Chi ha il privilegio di passare da questo lembo ti terra che ha pochi simili anche in Sardegna, difficilmente potrà resistere al richiamo del suo mare. Golfo Aranci, in effetti, è il mare in cui si specchia nelle calde giornate d’estate ma anche d’inverno quando scatena tutto il suo fascino con trasparenze uniche.

Sabbia bianchissima e acqua bassa per decine di metri dalla battigia: il luogo ideale per famiglie con bambini piccoli. Nel filmato che segue abbiamo dato rilievo alla spiaggia più amata dai golfarancini: La Terza. Di seguito il video ▼