OLBIA. Giovedì 20 marzo al Mater Olbia Hospital è in programma la presentazione del libro “È sempre vita” di Denise Casu. L’opera racconta la sua esperienza di rinascita dopo un’emorragia cerebrale. L’incontro si terrà alle 10:30 nella sala conferenze dell’ospedale.

Colpita da un’emorragia cerebrale nell’agosto 2022, Casu ha affrontato un complesso iter medico tra il pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia, l’AOU di Sassari e il Mater Olbia, dove ha completato la riabilitazione.

L’evento sarà moderato dal giornalista Giuseppe Mattioli, corrispondente de La Nuova Sardegna, e prevede i saluti istituzionali dei vertici del Mater Olbia, della Asl Gallura e dell’AOU di Sassari.

Il programma dell’incontro prevede un intervento iniziale dell’autrice, seguito da testimonianze dei medici che hanno contribuito al suo recupero, tra cui Rosy Beretta e Cristina Mulas per l’emergenza, Riccardo Boccaletti e Giampiero Muggianu per la fase chirurgica, e Dario Lucchetti e Patrizia Pisanu per la riabilitazione.

L’ingresso è libero con posti limitati. Per partecipare è necessaria la registrazione inviando un’email a marketing@materolbia.com. Al termine dell’evento sarà possibile acquistare una copia del libro.