OLBIA. Il 13 giugno il Rotary Club Coast Porto Rotondo ha organizzato una conviviale all’aperto nella piazza di San Pantaleo. Soci e ospiti si sono riuniti presso il ristorante Ami Fried Food & Grill per una serata caratterizzata da musica dal vivo e momenti di confronto.

L’iniziativa è stata promossa dal presidente Elias Mundula con l’obiettivo di portare il Rotary a contatto diretto con il territorio. Al recente Congresso Distrettuale, Mundula aveva sottolineato l’importanza di concentrare energie sulla Sardegna senza trascurare i progetti internazionali.

La serata ha fatto riferimento al motto “Pronti ad agire”, traduzione della campagna globale People of Action di Rotary International. L’organizzazione conta 1,4 milioni di soci distribuiti in oltre 33mila club in più di 200 Paesi, con progetti che spaziano dal sostegno alla sanità locale alla tutela ambientale della costa.

Durante la conviviale alcuni visitatori che passeggiavano per il borgo hanno chiesto di partecipare all’incontro. Tra questi il past president Riccardo Rovelli del Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina, che ha programmato una futura conviviale tra i due club a Sarnico.

I partecipanti hanno deciso di replicare l’esperienza in altri centri galluresi, confermando l’intenzione del club di mantenere un contatto diretto con la comunità locale.