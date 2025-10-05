La Maddalena 5 ottobre 2025 – I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, affiancati dallo Squadrone Cacciatori di Sardegna, dalla Motovedetta classe 800 “Monteleone” e dal personale del Centro Anticrimine Natura della Stazione Forestale di Caprera, hanno eseguito un servizio coordinato di prevenzione per garantire la sicurezza pubblica e la tutela ambientale dell’arcipelago.

Durante le operazioni, gli assetti speciali dell’Arma hanno assicurato la vigilanza nelle aree di imbarco e sbarco dei traghetti, ancora interessate dal flusso di turisti. Il personale del Centro Anticrimine Natura ha invece concentrato l’attività sul contrasto alla sottrazione e all’esportazione illecita di materiale litoideo, sabbioso e biogenico, protetto dalla normativa ambientale e dal regolamento del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

Nel centro abitato sono stati istituiti numerosi posti di controllo: verificati 51 veicoli e identificate 88 persone, con quattro contravvenzioni elevate per mancata copertura assicurativa. Parallelamente, le verifiche via mare hanno interessato quattro imbarcazioni da diporto, controllate per la regolarità dei documenti e delle dotazioni di sicurezza.

L’attività si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio che impegna quotidianamente i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia e le articolazioni speciali dell’Arma nella salvaguardia della sicurezza e del patrimonio ambientale del Parco dell’Arcipelago di La Maddalena.