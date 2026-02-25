Olbia 25 febbraio 2026 – La città perde una figura storica del volontariato e della promozione sociale. È scomparso il 24 febbraio Vincenzo Carta, ferroviere e per anni tra i punti di riferimento del tessuto associativo olbiese.

Il suo nome è legato a numerose esperienze di volontariato della città. Ha ricoperto incarichi di responsabilità come presidente dell’ARCI UISP Gallura, del Dopolavoro Ferroviario, di Sardegna Solidale e, più recentemente, dell’Associazione Ricreativa II e III Età. Ruoli svolti con continuità e presenza costante, in un impegno orientato alla promozione della socialità e della partecipazione.

Nel corso degli anni ha contribuito a costruire spazi di incontro e sostegno, con particolare attenzione agli anziani e alle fasce più fragili. La sua attività si è sviluppata dentro e fuori le sedi associative, diventando parte integrante della crescita civica di Olbia.

La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto nel mondo del volontariato e nelle realtà che ha guidato. Il suo percorso umano e associativo resta intrecciato alla storia recente della città.