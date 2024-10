È recentemente scomparso all’età di 93 anni il grande artista italiano, conosciuto in tutto il mondo, Giuliano Vangi. Il pittore e scultore, nato in Toscana, ha lasciato il segno della sua eccezionale creatività anche in Gallura grazie a don Raimondo Satta che lo incaricò di realizzare l’ambone fisso per la chiesa di Stella Maris di Porto Cervo.

L’ambone, realizzato alla fine del 2010, e benedetto l’anno successivo, raffigura il Cristo risorto che si erge vittorioso. Si tratta di una scultura in granito, azulene Baia e in lega di nichel, bronzo e con gli inserti del volto in oro, mentre gli occhi sono in avorio e acqua marina.

Nella presentazione della scultura don Raimondo aveva scritto: “È un’opera artistica che contribuirà ad accompagnare il semplice fedele e il curioso visitatore nel cammino spirituale, attraverso la mediazione del bello. Immagine plastica che stimola gli affetti, suscita la commozione, avvia alla contemplazione e muove alla devozione. Un risultato questo che potrà essere fruibile grazie al contributo di coloro che come Mecenati si assumeranno con generosità l’onere dell’iniziativa, per offrire al mondo della fede e alla cultura un’opera d’arte così emblematica”.