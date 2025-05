OLBIA. Si è spento a Olbia all’età di ottantasei anni Giovanni Battista Degortes, meglio noto come Giovanni “Pruddeddu”, ex centrocampista dai “sette polmoni” dell’Olbia, protagonista di un’epoca in cui la città gallurese dava i natali a talentuosi calciatori “made in Terranoa”.

Degortes vestì la maglia dell’Olbia negli anni Sessanta, condividendo il campo con compagni come Misani, Vittorio Caocci, Renzo Sechi, Bernardi, Merlo e Della Pietra. “Pruddeddu”, come lo chiamavano tutti, era un personaggio autentico, genuino e generoso, sia sul campo che nella vita. Fece parte dell’Olbia guidata dal leggendario “Zio Palleddu”, disputando ben 120 partite con la maglia bianca e segnando otto reti, in un’epoca in cui il calcio rappresentava un autentico collante sociale per il capoluogo gallurese.

Oltre all’Olbia, Degortes giocò anche nell’Ozierese e visse una breve parentesi calcistica in Sicilia, militando nell’Enna. Con la sua scomparsa, Giovanni Degortes raggiunge simbolicamente una squadra speciale, composta da tanti olbiesi che hanno lasciato il segno nel mondo del calcio e nel cuore della loro città.