Olbia 18 ottobre 2025 – Una giornata intensa ha animato il Regione Sardegna Grand Prix of Italy, seconda tappa del Campionato Mondiale UIM-ABP Aquabike 2025. Il pubblico di Olbia ha assistito a sfide avvincenti e colpi di scena in tutte le categorie.

Nella Ski GP1, dopo il successo in Moto 1 del belga Quinten Bossche, la seconda gara ha premiato il veterano Mickael Poret. Tra le donne, la norvegese Benedicte Drange ha conquistato la Moto 2 dopo il dominio iniziale della campionessa Jasmiin Ypraus. Il francese François Medori ha invece confermato la propria supremazia nella Runabout GP1.

Grande entusiasmo per il Freestyle, con l’emiratino Rashid Al-Mulla vincitore su Roberto Mariani e Massimo Accumolo. Successi italiani anche nelle categorie minori: Arianna Urlo e Aurora Filiberti si sono divise le vittorie nella Runabout GP4 Ladies, mentre Davide Pontecorvo ha trionfato nella Runabout GP2.

Le ultime gare di domenica 19 ottobre assegneranno i titoli del Regione Sardegna Grand Prix of Italy e decreteranno i campioni del weekend.