Meteo – Una seconda bolla di aria fredda in quota si sta muovendo da nord est in discesa lungo la penisola. Già nei giorni scorsi una bassa pressione ha seguito una traiettoria simile portando in Sardegna forti venti settentrionali ed un conseguente vistoso abbassamento delle temperature.
Minime notturne vicine ai 10 gradi permettono alle temperature superficiali marine, ancora intorno ai 24 gradi, di disperdere gradualmente il calore accumulato durante il giorno.
Sabato 04. Tempo variabile con nuvole sparse e leggere brezze marine pomeridiane. Domenica 05. La perturbazione in transito sul centro Italia porterà sul nord Sardegna una intensificazione del maestrale che manterrà le temperature leggermente sotto la media.
Lunedì 06. inizio di settimana con strascico di vento da nord associato ad una risalita della pressione atmosferica e bel tempo almeno fino a mercoledì 08. Nella seconda parte della settimana una fase di instabilità atlantica potrebbe portare ad un aumento della variabilità con possibile peggioramento del tempo.