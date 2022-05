Questo maggio 2022 passerà certamente alla storia come uno dei più caldi mai registrati, dopo una breve pausa leggermente più fresca, che ha interessato solo marginalmente la Sardegna, un ritorno ancora più marcato del caldo nordafricano chiuderà un mese dalle temperature record segnando un inizio di giugno con temperature ancora maggiori, che normalmente non si registrano neanche in piena estate.

Infatti, le temperature torneranno a salire per tutta la settimana toccando nei settori centrali e occidentali punte vicine ai 40 gradi. Fortunatamente le zone costiere, grazie alle brezze di mare pomeridiane avranno una percezione leggermente minore di questa nuova ondata torrida.

Sono bastate tre settimane di caldo con poco vento per far schizzare in alto anche le temperature superficiali del mare fino a raggiungere i 23 gradi, valori che normalmente si verificano a luglio.

A causa di questa situazione meteorologica il centro regionale della protezione civile ha pubblicato un avviso di condizioni meteorologiche avverse: