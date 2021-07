Oggi, 31 luglio alle ore 21:00 nel salone ex Audi di Olbia si terrà “Galante e Virtuoso”. Una serata musicale piena di spirito e virtuosismo. Si tratta di un concerto di beneficenza per recuperare i fondi per ultimare l’esterno della chiesa di S. Ignazio da Laconi.

Il violoncellista salisburghese Matthias Michael Beckmann suonerà col suo violoncello a 5 corde insieme al violoncellista olbiese Marco Derosas. Un cosmo musicale della letteratura violoncellistica galante virtuosistica da Bach, Boccherini fino ad arrivare a Mozart.

Programma del concerto:

J.S. Bach (1685-1750) – Suite per cello solo in Do maggiore: Sarabande

Jean Barrière (c.1705-1747) – Sonata in Sol magg. n. 4

Tommaso Giordani (c.1740 -1806) – Duo n. 2 in Fa magg.

Luigi Boccherini (1743 – 1805) – Sonata in La magg. n. 6

Jean-Pierre Duport (1741 – 1818) – Sonata in Re magg. op. 4/6

W.A. Mozart (1756-1791) – Sonata in Si bemolle magg. KV 292 (196c)

Duo di violoncelli

MATTHIAS MICHAEL BECKMANN · Violoncello a 5 corde

MARCO DEROSAS · Violoncello

Biografia degli artisti:

MATTHIAS MICHAEL BECKMANN

Il violoncellista salisburghese Matthias Michael Beckmann è considerato uno spirito pioniere del suo strumento (Salzburg Festspiele / Inside Highlights): é il primo musicista a suonare l’intera letteratura violoncellistica da Bach a Gulda su 5 corde anzichè solo sulle tradizionali 4 corde, suona su un modello di violoncello unico nel suo genere, dotando lo strumento anche di una quinta corda (Mi discanto) estesa verso l’acuto, consentendo quindi allo strumento di poter suonare con una notevole estensione: fino a 5 ottave. Matthias Michael Beckmann cominciò i suoi studi da giovane studente al conservatorio “Meistersinger” di Norimberga sotto la guida di Claus Reichhardt e conseguì il diploma di maestro con la lode, sotto la guida del maestro Walter Nothas presso il conservatorio di Monaco di Baviera, frequentò varie masterclass condotte da importanti violoncellisti come Andrè Navarra, William Pleeth und Milos Sadlo. Il violoncellista ha tenuto concerti come solista, musicista orchestrale e camerista nel Mozart Quartet Salzburg al Festival di Salisburgo, alla Settimana Mozartiana di Salisburgo e nei maggiori centri musicali in Europa e all’estero. A Salisburgo ha presieduto il ciclo di Mozart – Haydn negl’ anni 2000-2006 con l’esecuzione integrale dei 23 quartetti d’archi di Mozart per l’anniversario del compositore nel 2006. Tra i suoi colleghi di musica da camera sono presenti artisti come Irena Grafenauer, Margit-Anna Süss, Julia Arsentjeva, Pepe Romero, Radovan Vlatkovic, Michael Martin Kofler, Milan Turkovic, Sergio Azzolini e il coro di voci bianche Wiener Sängerknaben. Le registrazioni di CD presso l’etichetta di musica classica di Salisburgo Mozartiana Classics

documentano questa carriera musicale di successo. www.matthias-michael-beckmann.com

MARCO DEROSAS

Inizia gli studi musicali a 11 anni presso la Scuola Civica di Musica di Olbia. Dopo 5 anni dedicati allo studio del violino, passa allo studio del violoncello sotto la guida del M° Giuseppe Fadda. Ha collaborato con l’orchestra e coro “Città di Olbia” diretta dal M° Antonio Delitala, e con altre orchestre sinfoniche regionali sarde dirette dal M° Daniele Manca e M° Antonio Puglia. Nel 2011 perfeziona i suoi studi presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino sotto la guida del M° Dario Destefano, conseguendo nel 2018 la laurea a pieni voti in violoncello. Sempre a Torino suona con diverse formazioni cameristiche barocche (sotto la direzione di Olivia Centurioni e Sergio Lamberto), e con diverse orchestre sinfoniche, sotto la direzione di Giuseppe Ratti e altri direttori d’orchestra di fama internazionale come Donato Renzetti, Gianadrea Noseda e Schlomo Mintz. Ha partecipato a diverse masterclass tenute da Giuseppe Fadda, Sergei Diatchenko, Massimo Polidori, Dario Destefano, Maria Kliegel e infine con il M° Matthias Michael Beckmann. Suona con un violoncello del liutaio pattadese Piero Virdis modello Domenico Montagnana.