Nella prima riunione operativa del consiglio comunale indetta dal nuovo presidente Marzio Altana, sono stati ufficializzati i gruppi consiliari (tre per la maggioranza e tre per la minoranza) e definite le 7 commissioni comunali. Ognuna sarà composta da tre membri di maggioranza che eleggerà il presidente, e due di minoranza. I consiglieri che andranno a riempire le caselle saranno votati nella prossima riunione dell’assise pubblica.

GRUPPI CONSILIARI

MAGGIORANZA

FORZA ITALIA:

Maria Antonietta Cossu (capogruppo) Salvatore Sini (vice capogruppo) Settimo Nizzi. Angelo Cocciu Michele Fiori Cristina Mela Pietro Carzedda Pasquale Ambrosio Ezio Setzi Valerio Spano Silvana Manchia

LISTA NIZZI:

Ivana Bolacchi (capogruppo) Antonio Libero Sanciu (vice capogruppo) Paolo Oliva Nicola Serreri

RIFORMATORI, PSD’AZ, LEGA SARDEGNA

Monica Fois (capogruppo) Alberto Zedde (vice capogruppo) Marzio Altana

MINORANZA

OLBIA DEMOCRATICA

Ivana Russu (Capogruppo) Antonio Loriga (vice capogruppo) Gianluca Corda Maddalena Corda

LIBERI INSIEME

Davide Bacciu (capogruppo) Paola Tournier (vice capogruppo) Eugenio Carbini

GRUPPO MISTO

Gaspare Piccinnu (capogruppo) Teresa Piccinnu Augusto Navone Stefano Spada

COMMISSIONI CONSILIARI

1^ Commissione (Urbanistica): Pianificazione e Gestione del Territorio; Politiche abitative; Portualità; Edilizia privata e pubblica; Programmazione e realizzazione dell’edilizia residenziale pubblica; Condono edilizio; Politiche della casa; Prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio; Piani di Risanamento:

2^ Commissione (Lavori pubblici): Lavori Pubblici, Manutenzione, Viabilità; Illuminazione pubblica e servizi connessi; Servizio necroscopico e cimiteriale; Piano Urbano del Traffico; Trasporti pubblici; Politiche della Mobilità.

3^ Commissione (Servizi Sociali): Funzioni nel Settore Sociale, Asili Nido, Servizi per l’infanzia e per i minori, Strutture residenziali e di ricovero per anziani, Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, Tutela degli animali;

4^ Commissione (ambiente e protezione civile): Servizio Idrico Integrato; Servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti; Parchi urbani e servizi per la tutela dell’ambiente e del verde; Protezione civile; Polizia Municipale, Compagnia Barracellare.

5^ Commissione (Attività produttive e Turismo): Servizi relativi al commercio, industria, artigianato, agricoltura, zootecnia, caccia e pesca, Sviluppo e marketing turistico, Fiere, mostre e mercati;

6^ Commissione (Cultura, sport e spettacolo): Istruzione Pubblica; Cultura e beni culturali; Scuola Materna, scuola Elementare, scuola media, Istruzione Superiore, Università, Biblioteca, assistenza scolastica, Trasporto, Refezione; Programmazione Settore Sportivo e ricreativo, Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti; Manifestazioni diverse nel campo sportivo e ricreativo; Spettacolo;

7^ Commissione (Bilancio): Bilancio e Programmazione; Entrate e politiche fiscali; Patrimonio; Innovazione tecnologica ed e-governement; Statuto, Regolamenti non di competenza di altre commissioni, Associazioni, Giustizia, Rapporti con le società partecipate.