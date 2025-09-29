Olbia 29 settembre 2025 – Si è recato al seggio intorno alle 11:30 il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, unico candidato alla presidenza della nuova Provincia Gallura Nord Est Sardegna. Le operazioni di voto, che coinvolgono sindaci e consiglieri dei 26 comuni del territorio, si svolgono nel seggio unico allestito nell’aula del consiglio provinciale di via Nanni a Olbia.
La consultazione proseguirà per l’intera giornata con chiusura alle ore 20:00. Lo spoglio delle schede inizierà immediatamente, mentre la proclamazione ufficiale del presidente è prevista per domani.
Con una sola lista e una sola candidatura alla presidenza, l’esito della votazione appare già definito, ma il voto ponderato restituirà il quadro della rappresentanza all’interno del nuovo consiglio provinciale.