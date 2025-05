Tre giorni di partite, passione e sorrisi hanno animato Olbia e Golfo Aranci, trasformando il torneo giovanile in un appuntamento capace di unire competizione e comunità. La seconda edizione del Trofeo Città di Olbia & Golfo Aranci ha visto scendere in campo centinaia di giovani calciatori provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, coinvolgendo il territorio in un clima di entusiasmo e partecipazione.

Il momento più atteso è arrivato venerdì pomeriggio, 9 maggio, con la grande sfilata delle 43 squadre partecipanti. Partite dalla ruota panoramica, le delegazioni hanno attraversato Corso Umberto fino a piazza Regina Margherita, trasformando il centro in una passerella di entusiasmo e condivisione. Applausi, cori, bandiere e sorrisi hanno animato il cuore della città in un clima che ha unito atleti, famiglie e cittadini.

Sabato 10 e domenica 11 si è entrati nel vivo della competizione. I campi del Geovillage, dello stadio Bruno Nespoli, di Tanca Ludos e del comunale di Golfo Arancihanno ospitato incontri combattuti ma sempre all’insegna del rispetto e del gioco pulito.

A salire sul gradino più alto nella categoria Esordienti (under 13) è stata l’Alghero Cagliari, che ha superato in finale il Cagliari Calcio. Terzo posto per Academy Olbia Bianco, seguita da Calcio Pirri Rosso. Nei Pulcini (under 11) ha vinto il Chisola Bianco, davanti a Lazio, Juventus e Atletico Raike. I gironi Silver, Bronzo e Ferro sono andati rispettivamente a: Academy Olbia Bianco, Cagliari e Porto Torres.

Tra i Primi calci (under 9) ha trionfato il Milan, davanti a Monza, Alghero e Club San Paolo. Nei gironi di consolazione si sono imposti Portsmouth Yellow, Portsmouth Black e Chisola Blu.

Premi individuali, tra gli Esordienti: Corsini, del Calcio Pirri Blu, è stato eletto miglior portiere del torneo, mentre il premio di miglior giocatore è andato a Pesapane dell’Alghero. Tra i Pulcini, Isoni, dell’Olbia 1905 Academy, miglior portiere e Petta migliore del torneo, dell’Asd Futura Calcio Sales. Infine, nei Primi calci: Smedley dello Sporting club Portsmouth miglior portiere, Ferrè del Monza miglior giocatore.

La cerimonia di premiazione, tenutasi domenica pomeriggio al Bruno Nespoli, ha visto la partecipazione del sindaco di Olbia Settimo Nizzi: “È stata una vera festa di sport e di giovani, che rafforza la nostra volontà di proseguire su questa strada. Manifestazioni come questa dimostrano che il calcio, se vissuto con passione e rispetto, è uno strumento straordinario di crescita e di educazione”.

“Un ringraziamento speciale va all’Olbia 1905 Academy e a Gianni Spanu per l’impegno e la passione messi in campo, e al Cipnes per aver reso disponibile il Geovillage – ha dichiarato l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi del comune di Olbia, Marco Balata -. Quando la struttura sarà pienamente operativa, sono sicuro che questo torneo diventerà il punto di riferimento nazionale per il calcio giovanile.

È un evento che va oltre il campo: avvicina i ragazzi allo sport vero, fatto di valori e condivisione. Ha coinvolto famiglie, allenatori, comunità intere. E ha dato nuova linfa anche al territorio, grazie alla presenza di tante squadre arrivate da fuori. Le strutture ricettive hanno infatti lavorato intensamente. Un lavoro straordinario, che ha lasciato un segno”.

A tirare le somme è stato il presidente dell’Olbia 1905 Academy, Gianni Spanu: “Voglio partire dai ringraziamenti, a chi ha reso possibile tutto questo: il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, e il sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, la Regione, Luca Perronti e Giuseppe Mirisola per la programmazione del torneo, il Cipnes e il direttore Aldo Carta, il Centro Musica e De Vizia. Il grazie più sentito va allo staff e ai genitori che, da volontari, sono stati fondamentali in ogni fase. Abbiamo assistito a partite entusiasmanti e a bambini felici di giocare. È questo, alla fine, ciò che conta davvero”.

Il Trofeo Città di Olbia & Golfo Aranci si è confermato un successo sotto ogni aspetto: partecipazione altissima, organizzazione impeccabile, entusiasmo costante dentro e fuori dal campo. In tre giorni Olbia ha accolto il meglio del calcio giovanile, dando spazio a chi sogna, corre, si emoziona e fa emozionare. Un’edizione che ha lasciato il segno e che ha già messo le basi per tornare, ancora più forte, il prossimo anno.