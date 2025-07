OLBIA 14 luglio 2025 – Le mani rugose ma ancora sapienti di Sebastiana Madau hanno impastato per un secolo intero. Nata il 14 luglio 1925 a Ottana, oggi festeggia il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto di una famiglia che si estende fino a Olbia, dove vivono alcuni dei suoi discendenti.

La sua è una storia che profuma di casa e tradizione. Quando i ristoranti erano ancora un miraggio nei paesi della Sardegna, era lei la cuoca chiamata per i matrimoni. Le sue mani sapevano trasformare ingredienti semplici in banchetti memorabili, conquistando palati e cuori con ricette tramandate di generazione in generazione.

Madre di sei figli, Sebastiana ha visto crescere la sua famiglia fino a diventare bisnonna. Ora aspetta con trepidazione l’arrivo del tredicesimo nipote, pronta ad accoglierlo con lo stesso amore che ha sempre dimostrato verso tutti i suoi cari.

Nonostante l’età, la centenaria non ha mai smesso di cucinare. Ancora oggi prepara il sugo rigorosamente a mano, mantenendo vive quelle tradizioni culinarie che rischiano di perdersi nel tempo della modernità. La sua cucina resta il cuore pulsante di una casa che condivide con la sorella di 97 anni, un sodalizio che sfida il tempo e la solitudine.

Da Ottana alle famiglie che oggi vivono a Olbia, la storia di Sebastiana rappresenta un ponte tra passato e presente, tra le tradizioni di un’isola e l’amore incondizionato per la famiglia che non conosce confini geografici.