OLBIA. Uno scontro tra due auto si è verificato nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:00, nei pressi del distributore Beyfin, all’ingresso di Olbia, lungo la direttrice per Telti (prolungamento di via Vittorio Veneto). Coinvolte una Citroën Berlingo e una Renault Clio.

L’impatto ha causato danni ai veicoli e il ferimento di due persone, trasportate in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza da parte della Renault Clio guidata da una giovane donna ma saranno gli accertamenti dei militari a chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area dell’incidente per evitare ulteriori rischi alla circolazione.