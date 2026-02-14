Olbia 14 febbraio 2025 – Proseguono le ricerche per ritrovare Giovanni Moscatelli, 88 anni, residente a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Ora in campo, oltre alla Polizia di Stato, ci sono Protezione civile e volontari.

Il figlio è arrivato ieri in città dalla Capitale e continua a cercare suo padre. Dalle ultime immagini del Pronto soccorso risulta che al momento dell’allontanamento l’uomo indossasse una felpa blu, probabilmente trovata in ospedale, un paio di jeans e scarpe scure. Gli effetti personali, compresi i soldi e i documenti, sono rimasti nel suo giubbotto lasciato al Pronto soccorso.

L’anziano si era allontanato dall’abitazione di Tarquinia mercoledì 11 febbraio, aveva raggiunto Civitavecchia e si era imbarcato su un traghetto diretto a Olbia. Durante la traversata si era sentito male e il comandante aveva disposto il trasferimento in ospedale una volta attraccata la nave. La mattina seguente, giovedì 12 febbraio, era stato trasportato al Pronto soccorso e nel primo pomeriggio si era allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Non è chiaro perché l’88enne abbia deciso di raggiungere la Sardegna. Non risultano legami familiari o conoscenze a Olbia.

“Mio padre ha difficoltà nella deambulazione – dice il figlio di Giovanni Moscatelli -. Chiunque lo veda può contattare il numero 3392941112 oppure rivolgersi alle forze dell’ordine”.