Olbia 12 novembre 2025 – È tutto pronto per l’edizione 2025 di “Scienza in Piazza”, la manifestazione di divulgazione scientifica che per tre giorni animerà l’aeroporto Costa Smeralda con esperimenti, incontri e laboratori dedicati a scuole e cittadini. Dal 19 al 21 novembre, lo scalo si trasformerà in un grande spazio del sapere con oltre 700 studenti, 90 docenti di materie scientifiche e 18 relatori.

Ventidue istituti del nord Sardegna parteciperanno al progetto che quest’anno presenta due importanti novità: il coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione delle conferenze e un laboratorio dedicato alla filosofia e al tema della “crisi”, affrontato con un approccio multidisciplinare.

Le conferenze saranno incentrate sull’Einstein Telescope, grande progetto europeo di ricerca a cui sarà riservata un’intera giornata. Tra i relatori Domenico D’Urso, responsabile nazionale ET-UNISS-INFN, il ricercatore Davide Rozza e Silvia Casu dell’Istituto nazionale di astrofisica.

“Scienza in Piazza è una grande festa della conoscenza e della curiosità – sottolinea Sabrina Serra, assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del comune di Olbia –. Vedere tanti giovani con il loro entusiasmo e le loro idee è il segno tangibile del cammino verso il futuro che città e scuola hanno intrapreso insieme”.

La manifestazione è coordinata da Antonietta Carbone, che evidenzia come il progetto sia nato per avvicinare i cittadini alla scienza e per sviluppare nei giovani competenze non solo disciplinari ma anche emotive e relazionali.

Il presidente dell’associazione Amici della Biblioteca Civica Simpliciana, Matteo Micozzi, sottolinea l’importanza di offrire ai ragazzi opportunità di crescita culturale e professionale: l’aeroporto come simbolo di partenze e arrivi diventa metafora delle possibilità che Olbia può offrire ai giovani.

Il programma prevede il 19 novembre, dopo l’inaugurazione alle 10:00 e il concerto alle 10:30, una giornata di conferenze sull’Einstein Telescope, con interventi dalle 11:00 alle 17:30. Il 20 e 21 novembre saranno invece dedicati agli exhibit degli studenti, che presenteranno i loro esperimenti e progetti scientifici. Spazio anche alle conferenze su intelligenza artificiale, neuroscienze, medicina, arte e ambiente.

Non mancheranno i laboratori pratici per apprendere i principi del linguaggio Python e della didattica ludica. L’evento è organizzato dall’associazione Amici della Biblioteca Civica Simpliciana, dalla sezione olbiese di Mathesis e dal comune di Olbia, in collaborazione con Geasar SpA, Uniss, sezione Aif di Sassari e con il patrocinio del presidente del consiglio della Regione Sardegna e dell’UniOlbia.