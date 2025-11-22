Olbia 22 novembre 2025 – Sono 7.912 i visitatori che hanno preso parte all’edizione 2025 di Scienza in Piazza, ospitata all’aeroporto Olbia Costa Smeralda. Per tre giornate gli spazi dello scalo si sono trasformati in un ambiente dedicato alla divulgazione scientifica con conferenze, exhibit e laboratori animati dagli studenti delle scuole di Olbia e degli di Siniscola, Castelsardo, Sassari, Ozieri, Arzachena e Tempio.

Tra gli stand, sono stati presentati progetti che hanno spaziato dalla robotica alla realtà virtuale. Nel bilancio finale l’assessora alla Pubblica istruzione del comune di Olbia, Sabrina Serra, sintetizza il senso della manifestazione: “Il grande successo di questi giorni non è soltanto nei numeri ma soprattutto nell’entusiasmo che abbiamo visto negli occhi degli studenti e delle studentesse”.

La presidente della sezione olbiese di Mathesis, Antonietta Carbone, pone l’accento sulla partecipazione condivisa: “L’entusiasmo di studenti, insegnanti, relatori e visitatori ha confermato la forza dell’evento che trasforma la scienza in esperienza viva e condivisa”

“Scienza in Piazza – così il presidente degli Amici della Biblioteca Civica Simpliciana, Matteo Micozzi – ha dimostrato come la passione, la curiosità e la collaborazione possano trasformare la nostra città in un laboratorio a cielo aperto”. L’edizione 2025 chiude con numeri in aumento e un forte coinvolgimento della comunità. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno.