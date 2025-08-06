Olbia, 6 agosto 2025 – È confermato l’arrivo di circa 60 migranti nel porto di Olbia, attesi domani mattina su un traghetto di linea Moby in partenza da Civitavecchia. Secondo fonti interne, l’imbarcazione sarà in banchina alle 06:00, mentre lo sbarco dovrebbe aver luogo intorno alle 07:00.

Si tratterebbe di migranti in transito, provenienti dalla rotta balcanica, non dalle rotte marittime provenienti dal Sud del Mediterraneo. Già sottoposti a controlli sanitari e fotosegnalamento da parte della Polizia di Stato, non risulterebbero richiedenti asilo in Sardegna, ma saranno tempestivamente trasferiti in altre province, e solo una minima parte rimarrà sul territorio sardo.

È previsto un percorso di assistenza standard, senza attivazione di dispositivi speciali di accoglienza. Il personale regionale, la Guardia Costiera e le autorità portuali gestiranno le operazioni nel rispetto delle procedure previste, senza la necessità di presìdi straordinari o presenze ministeriali.

L’evento rientra in una dinamica migratoria di recente attenzione, dove la rotta balcanica continua a indirizzare flussi principalmente terrestri verso l’Italia e l’Europa.