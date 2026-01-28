Meteo. Quando i due anticicloni sono posizionati nelle loro aree più classiche, sulle Azzorre quello atlantico e sulla Scandinavia quello continentale, nel mezzo si apre un corridoio attraverso il quale le perturbazioni possono raggiungere facilmente il Mediterraneo, seguendo la naturale direzione da ovest verso est.

Proprio come in questo periodo. Una carovana di fronti perturbati sta interessando anche la Sardegna, ben posizionata nel mezzo di questo “corridoio delle perturbazioni”.

Un veloce vortice ciclonico è previsto nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29, con piogge moderate e ventilazione sostenuta da ovest. Successivamente, è atteso un altro passaggio perturbato per la giornata di sabato 31, con probabilità di nuove piogge anche sulla Gallura.

Domenica 1 febbraio è previsto un miglioramento generale del tempo, con una progressiva riduzione della nuvolosità.

Questo tipo di cicloni e perturbazioni frontali in arrivo da ovest interessano maggiormente la parte occidentale della Sardegna e, in misura minore, i settori orientali. Per questo motivo, per le prossime ore il centro regionale della Protezione civile ha disposto un avviso di criticità ordinaria gialla per la Gallura e i settori orientali e arancione moderata per tutta la parte occidentale dell’isola.