Olbia 8 gennaio 2026 – La grande montagna di legna per il falò in onore di Sant’Antonio Abate è pronta da settimane ed è ormai parte del paesaggio di via Barcellona. La catasta è ben visibile lungo la strada e annuncia in anticipo uno degli appuntamenti più attesi della tradizione in onore del santo del fuoco.

L’iniziativa, che si svolgerà il 16 gennaio, è curata da Sos Amigos de su Fogorone de Sant Antoni, che negli anni hanno portato avanti un lavoro costante di integrazione e amicizia tra famiglie provenienti dal centro Sardegna e la comunità olbiese. Un percorso costruito nel tempo anche attraverso momenti di condivisione legati alla festa, che in questo quartiere è diventata un’occasione riconosciuta di incontro.

Il programma prevede alle 17:30 la benedizione e l’accensione del falò. Dalle 18:00 è in calendario la degustazione di dolci sardi. Ma il post accensione resta un passaggio centrale della serata: la cena sociale, cucinata al momento, che ogni anno richiama centinaia di persone e rappresenta uno dei momenti più partecipati dell’iniziativa.

Sos Amigos, gli organizzatori, ringraziano la famiglia di Pitta G. Antonio, per la concessione del terreno, la ditta Mediterranea Ambiente per la fornitura della legna, il Comune di Olbia per l’attrezzatura messa a disposizione e il Consorzio di Bonifica della Gallura per il supporto.

Il falò, già pronto per l’accensione da giorni, sintetizza il lavoro dei volontari e la volontà di mantenere viva una tradizione che continua a coinvolgere il quartiere e la città, tra rito, partecipazione e convivialità.