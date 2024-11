SANTA TERESA. Conto alla rovescia per l’Easter Festival 2023. L’evento, alla sua quinta edizione, si svolgerà in tre serate di musica e divertimento nel weekend di Pasqua dall’8 al 10 aprile.

Sabato 8, in piazza Vittorio Emanuele I, si esibiranno Tony Effe, Praci e Low-Red del collettivo Nuova Sardegna, insieme al disc jockey Thom-C. La sera di Pasqua, Bresh dividerà il palco con Rudeejay e Thom-C. Per Pasquetta, invece, a far ballare il pubblico saranno Dj Provenzano, Dj Margot e Georgia Mos.

L’Easter Festival è organizzato dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale di Santa Teresa.