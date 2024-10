Un turista di 81 anni, originario della Campania residente a Roma, è morto nelle acque di San Teodoro. L’uomo era arrivato da pochi giorni in Sardegna per trascorrere le vacanze in un’abitazione di Capo Coda Cavallo, a sud di Olbia.

Mentre si faceva il bagno, è improvvisamente sprofondato sott’acqua. I bagnini e alcuni infermieri presenti sulla spiaggia hanno subito cercato di salvarlo, seguiti da un’ambulanza del 118. Purtroppo, nonostante i loro sforzi, l’uomo ha perso la vita, probabilmente a causa di un malore che non gli ha dato scapo. Forse il suo malore era legato ai precedenti problemi cardiaci di cui soffriva. La triste notizia ha lasciato i familiari sotto shock.