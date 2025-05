SAN TEODORO. Fine settimana dedicato al nuoto a San Teodoro. La spiaggia de La Cinta ospita la prima tappa del circuito Swimtheisland Sardegna, organizzato da Three Experience e Trio Eventi. Tra sabato 24 e domenica 25 maggio, oltre 500 atleti e appassionati si cimenteranno in gare agonistiche e non competitive, nelle acque cristalline della costa gallurese.

Il villaggio Expò, allestito sulla spiaggia, resterà operativo per tutto il weekend, accogliendo atleti e visitatori. Il programma delle gare inizierà sabato 24 maggio alle 11:30 con la Sprint Challenge da 800 metri, gara competitiva a eliminazione con batterie e finale prevista per le 16. Alle 13:00 spazio alla Family/Team 800 metri, gara non competitiva a squadre, e alle 14:30 alla MWM Relay, staffetta mista composta da due uomini e una donna, anch’essa non competitiva.

Alle 17:00 partirà la Short Swim di 1800 metri, gara agonistica valida per la Coppa Italia Acsi. Alle 20:30 chiusura della giornata con la Sunset Swim, nuotata da 1100 metri al tramonto, seguita da un aperitivo in spiaggia.

Domenica 25 maggio il programma prevede altre due prove agonistiche: alle 10:00 la Classic Swim di 3200 metri e alle 12:00 la Long Swim da 6000 metri. Gli iscritti alla Combined Swim affronteranno sia la Short del sabato sia la Classic della domenica.

“Siamo felici e orgogliosi di ospitare nella spiaggia de La Cinta l’evento Swimtheisland – ha dichiarato Luciana Cossu, vicesindaca e assessora al Turismo del comune di San Teodoro -. È perfettamente integrato nel nostro territorio e accolto con entusiasmo sia dagli operatori sia dai visitatori. La località è pronta con altre iniziative e attività commerciali operative per tutta la sera”.

“Swim The Island San Teodoro rappresenta un appuntamento strategico per la visione territoriale di turismo sportivo – ha commentato l’organizzatore Sandro Salerno -. L’evento valorizza il territorio, genera indotto economico e contribuisce alla destagionalizzazione dei flussi turistici”.

Cinque le province più rappresentate tra gli iscritti: Roma (45), Brescia (32), Milano (26), Sassari (19) e Torino (17), ma sono attesi anche atleti provenienti dall’estero.