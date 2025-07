SAN TEODORO 21 luglio 2025 – Una decade di musica tra le onde e sotto le stelle della Gallura. Il San Teodoro Jazz spegne le sue prime dieci candeline con un’edizione speciale che promette di trasformare il borgo gallurese in un palcoscenico diffuso dall’1 al 6 settembre 2025.

La manifestazione musicale nata nel 2016 dall’intuizione del clarinettista Matteo Pastorino ha conquistato negli anni appassionati da tutta Italia grazie alla sua formula vincente: grandi nomi internazionali, scenari naturali mozzafiato e un’atmosfera intima che valorizza il territorio senza snaturarlo.

“Se ripenso alla prima edizione sembra ieri – spiega il direttore artistico Pastorino – e invece siamo qui con dieci anni di musica, incontri ed emozioni. San Teodoro Jazz non è solo un festival ma un momento di appartenenza, di condivisione, di bellezza”.

L’edizione del decennale proporrà un programma ricchissimo che vedrà protagonisti artisti del calibro di Kurt Rosenwinkel, Dayna Stephens, Paloma Pradal e Carol Mello. Tra le novità più significative il debutto dello STJ Contest, concorso dedicato ai giovani musicisti dei Conservatori sardi con in palio una registrazione professionale e un ingaggio nelle prossime edizioni.

Non mancherà l’attenzione per i più piccoli con “Musichiamo?”, laboratorio musicale curato da Sara Cuzzopoli dedicato ai bambini dai sette anni in su. Il progetto didattico si svolgerà presso il MAST – Museo Archeologico di San Teodoro attraverso body percussion, giochi motori e improvvisazione.

Il festival conferma la sua vocazione territoriale con location d’eccezione: dalla spiaggia di Cala d’Ambra alla tenuta Teo d’Oro, dal Porto di San Teodoro all’iconico palco di piazza Gallura. Le tradizionali jam session notturne animeranno i locali del centro storico creando quell’atmosfera magica che ha reso unico l’evento nel panorama jazzistico italiano.

L’aspetto culturale trova spazio in due mostre che accompagneranno la programmazione musicale: l’antologica sul decennale curata dal collettivo URBURNERS e “Inventario Stagionale, Catalogo Umano di una Comunità Mobile” di Gianluca Vassallo.

Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale San Teodoro Jazz con il supporto dell’assessorato alla cultura del comune di San Teodoro e della Fondazione di Sardegna. Tutti gli eventi prevedono ingresso gratuito con offerta libera a sostegno dell’associazione.

Programma degli eventi

Lunedì 1 settembre

ore 20:30 – Cala d’Ambra, Esagono: Anteprima con BluNotte e jam session a sorpresa

Martedì 2 settembre

ore 11:30 – Aeroporto Olbia Costa Smeralda: STJ Experiment con Matteo Pastorino

ore 18:00 – MAST: Presentazione festival e inaugurazione mostra URBURNERS

ore 19:00 – Porto San Teodoro: DisOrchestra diretta da Raffaele Puglia

ore 22:30 – La Posta: Jam session

Mercoledì 3 settembre

ore 10:30-12:30 / 16:00-18:00 – MAST: Laboratorio “Musichiamo?” con Sara Cuzzopoli

ore 18:30 – MAST: Matteo Pastorino Quintet

ore 22:30 – Kumbia: STJ Session

Giovedì 4 settembre

ore 18:30 – Tenuta Teo d’Oro: Federico Milone e Emanuele Filippi “Suite for Sax & Piano”

ore 21:00 – Piazza Gallura: Kurt Rosenwinkel Trio

ore 23:00 – Gallo Blu: Jam session

Venerdì 5 settembre

ore 18:30 – 2B Bistrobar Lu Impostu: De Norte a Cris con Carol Mello

ore 20:15 – Piazza Gallura: STJ Contest

ore 21:30 – Piazza Gallura: Paloma Pradal Quartet

ore 23:00 – Gallo Blu: Jam session

Sabato 6 settembre