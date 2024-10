Il 25 aprile alle ore 18:30 al teatro comunale di via Sardegna a San Teodoro si terrà la cerimonia di

intitolazione del teatro a Giampiero Meloni, dal 2015 presidente dell’Icimar (Istituto per la civiltà

del mare), scomparso due anni fa dopo aver lottato contro il covid.

Con questa scelta l’amministrazione comunale teodorina ha deciso di celebrare e onorare la figura

del suo concittadino: studioso, amante della storia e impegnato a difesa della tutela della cultura e

della lingua gallurese.

“La sua influenza e il suo contributo nel campo professionale e personale lasciano un’impronta

indelebile nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo – afferma Angela Bacciu, per 17

anni nel team organizzativo dell’Icimar -. Come presidente incarnava l’eccellenza e la dedizione al

suo lavoro, e la sua leadership ha consentito all’istituto di raggiungere successi e trionfi”.

Giampiero Meloni era una figura ammirata e rispettata, ricordata con affetto e riconoscenza come

presidente, ma anche per la sua saggezza e gentilezza. Per questi motivi la sindaca di San Teodoro Rita Deretta invita tutta la comunità a partecipare alla cerimonia in suo onore il prossimo 25 aprile.