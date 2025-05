Non capita tutti i giorni che i veri progettisti di un parco abbiano tra gli otto e i dieci anni. Eppure a San Teodoro è accaduto proprio questo: le classi terza e quarta della scuola primaria locale hanno immaginato e disegnato quello che venerdì 30 maggio diventerà realtà.

L’inaugurazione del nuovo spazio verde urbano è fissata per le ore 10:30 in via Calabria e rappresenta il coronamento del progetto “La Pietra e l’Olivo – percorsi di cura dei beni comuni”. L’iniziativa è stata finanziata dall’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente attraverso il Servizio SVASI all’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo.

Il progetto ha visto la collaborazione dell’Agenzia Forestas come partner e ha coinvolto gli studenti in ogni fase, dall’ideazione alla realizzazione. Il risultato è un’area verde a bassa manutenzione che ospita olivi secolari, piante spontanee e piccoli sentieri pensati per avvicinare grandi e piccoli alla biodiversità del territorio sardo.

“Non si tratta solo di riqualificazione urbana ma di un invito a vivere questo spazio come luogo di incontro e di educazione” spiegano i promotori dell’iniziativa. L’area è stata concepita come uno spazio multifunzionale dove scoperta, gioco e relax si intrecciano in un percorso di valorizzazione ambientale.

L’evento inaugurale vedrà la partecipazione di Flavio Soriga e Riccardo Atzeni, autore e illustratore del romanzo per ragazzi “Signor Salsiccia – una storia di ricci, nonni e cambiamento climatico”. I due proporranno uno spettacolo-laboratorio che guiderà i partecipanti attraverso storie, disegni e riflessioni sui temi del cambiamento climatico.

La mattinata si concluderà con una merenda offerta a tutti i presenti, momento di condivisione che celebrerà il lavoro creativo dei giovani progettisti che hanno immaginato questo angolo di natura urbana con entusiasmo e originalità.