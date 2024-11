SAN TEODORO. Giovedì 27 luglio, all’anfiteatro di Puntaldia, la scrittrice e imprenditrice Elisabetta Pieragostini presenterà il romanzo “Sottovoce sul cuore”.

Ospite del talk condotto da Paolo Ardovino, anche il chitarrista Reno Brandoni. “La scrittura e il fare impresa – dichiara Elisabetta Pieragostini – sono per me facce della stessa medaglia, con al centro sempre l’uomo e le sue interdipendenze. Cresciuta in un ambiente fortemente maschile, nel suolficio di famiglia nelle Marche, ho subito sulla mia pelle la disparità di trattamento legata al genere”.

L’autrice di “Sottovoce sul cuore”, edito da Giraldi Editore, immagina una rivoluzione umano-centrica in grado di unire letteratura e industria contemporanea.