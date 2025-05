★VIDEO★ OLBIA. Con la benedizione delle medaglie impartita da don Antonio Tamponi, è iniziata ufficialmente la festa di San Simplicio 2025. Un momento solenne che ha dato avvio a una delle celebrazioni religiose e popolari più sentite dell’intera Sardegna.

Il corteo delle bandiere votive, aperto dalla banda di Olbia Felicino Mibelli, come da tradizione, è partito dalla basilica per raggiungere la sede del comitato, presieduto da Giovanni Varrucciu, e poi ha proseguito fino alla sua abitazione. È lì che, per un anno intero, è stata custodita la bandiera ufficiale del patrono, che ora si è unita agli oltre cinquanta vessilli provenienti da tutta la Gallura.

Durante la cerimonia, Giovanni Varrucciu ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai membri del comitato “che anche quest’anno hanno lavorato con impegno e dedizione per organizzare ogni dettaglio della settimana dedicata a Sa festa manna de mesu maju”.

A suggellare l’apertura dei festeggiamenti, come da consuetudine, lo spettacolo pirotecnico serale: fuochi d’artificio sparati dal mare di Mogadiscio, visibili lungo tutto il lungomare e sul lato opposto di via Roma, hanno illuminato il cielo richiamando migliaia di persone, accorse per il primo grande appuntamento della settimana di San Simplicio. Di seguito il video: