SAN PANTALEO. Il ristorante gourmet Il Fuoco Sacro del resort a cinque stelle Petra Segreta ha conquistato la prima stella Michelin.

Ieri, martedì 8 novembre, a ritirare in Franciacorta il prestigioso riconoscimento, durante la cerimonia di presentazione della Guida Michelin Italia 2023, sono stati l’executive chef e patron Luigi Bergeretto e lo chef Alessandro Menditto in rappresentanza di tutta la brigata di cucina, accompagnati da Enrico Bartolini che quest’anno ha firmato, insieme a Bergeretto, i menu de Il Fuoco Sacro.

“Ricevere la stella Michelin è il coronamento di un sogno e di tanti anni di duro lavoro – dichiara Luigi Bergeretto -. Si tratta non solo una grande soddisfazione ma anche una conferma del lavoro finora svolto. Abbiamo perseguito la scelta di usare solo ingredienti di prima qualità, proponendo piatti dai sapori distinti, preparati secondo uno standard costantemente elevato.

Sono inoltre orgoglioso di portare una nuova stella sull’isola e in particolare in Gallura, la terra che mi ha accolto e che merita di essere valorizzata anche attraverso il nostro impegno in cucina”.

Il Fuoco Sacro è l’unica new entry in Sardegna nella “rossa”, la guida più temuta e stimata del panorama gastronomico italiano.