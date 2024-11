★VIDEO★ OSCHIRI. Il caldo atroce, intorno ai 42 gradi all’ombra del ponte Diana, non ha fermato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che con Anas, presente l’ing. Francesco Ruocco, ha suggellato la fine dei lavori di ristrutturazione del ponte costruito un secolo fa: una delle prima grandi infrastrutture della Sardegna. In tutto ci sono voluti 18 mesi per sistemare l’opera.

Nel punto stampa sotto i gazebo piazzati sulla riva del Coghinas, il ministro ha risposto alle domande dei giornalisti. In particolare, e il dettaglio non è di poco conto, la sua opposizione all’eolico selvaggio è apparso in piena sintonia con la line politica della presidente Alessandra Todde. Salvini ha anche parte dei problemi legati alla siccità nel meridione d’Italia. Pronta una pioggia di milioni, 55 per la precisione, per la realizzazione di infrastrutture idriche. Di seguito il servizio ⬇️