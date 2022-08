★VIDEO★ OLBIA. “Affaticato” dopo un paio di giorni di vacanza con la compagna in Sardegna, Matteo Salvini ha fatto un breve comizio in corso Umberto, davanti al municipio. Poca gente a ascoltarlo, meno di cento persone in gran parte turisti di passaggio, malgrado l’enorme spiegamento di forze politiche, compresi il governatore Solinas, gli assessori Nieddu e Sanna, il consigliere leghista Giagoni, il senatore Doria e altri. Presente anche il sindaco Nizzi che non ha perso l’occasione di scattare un selfie con il Matteo nazionale.

Sui contenuti del suo intervento circa due minuti sono stati dedicati alla Sardegna, per il resto Salvini ha lanciato in ordine sparso i suoi pensieri sul panorama politico nazionale a partire dai rapporti con gli ex compagni di governo Letta, Conte e Renzi e altri.

Sul programma Salvini ha utilizzato i soliti cavalli di battaglia buoni per tutte le stagioni elettorali dalla droga, alla sicurezza, allo ius soli, con il solito invito a mangiare prodotti sardi e nazionali.

Sui temi isolani, tra le altre cose, ha bocciato l’attuale situazione dei trasporti che non funzionano, senza rendersi conto di avere al suo fianco l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde. Nel video che chiude il servizio abbiamo isolato il discorso dedicato alla Sardegna. Di seguito il video ▼