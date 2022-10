★VIDEO★ OLBIA. “Non si può colpevolizzare il paziente obeso poiché l’obesità è una malattia come altre e, in quanto, tale va curata”. Lo ha detto Piero Giustacchini, responsabile dell’unità operativa complessa di Chirurgia Endocrinologica e Bariatrica del Mater Olbia, nel corso della giornata sulla prevenzione dell’obesità promossa dalla Società Italiana chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche.

Durante il convegno è emerso che in Sardegna si trovano in condizioni tra il sovrappeso e l’obesità circa 100mila persone (Istat 2018). Dati allarmanti per la nostra regione se rapportatati alla popolazione totale. “Di queste – sostiene Giustacchini – circa 45 mila potrebbero evidenziare indicazioni per il trattamento chirurgico”.

Lo stigma ‘mangia di meno’ rivolto con troppa faciloneria alle persone obese è, per il chirurgo, decisamente fuori luogo poiché non è solo il cibo il responsabile della malattia: “L’obesità è multifattoriale. Alla base ci possono essere problemi genetici, familiari, metabolici, nutrizionali, endocrinologici ecc.” A fine congresso lo abbiamo intervistato. Di seguito il video ▼