OLBIA. La Carovana della Prevenzione di Komen Italia fa tappa a Olbia sabato 6 aprile. La giornata di visite gratuite, organizzata in piazza Terranova Pausania dalle 9:00 alle 16:00, in collaborazione con il Mater Olbia Hospital, si rivolge alle donne non inserite nelle liste di screening della Regione Sardegna che desiderano sottoporsi a un controllo senologico o ginecologico e non abbiano già eseguito questi esami nell’anno precedente, con particolare attenzione ai casi di familiarità.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Mater & Komen – insieme per il nord Sardegna” e coinvolgerà i professionisti del Mater Olbia. Sarà possibile prenotare visita ginecologica ed ecografia transvaginale,mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 70 ed ecografia senologica per donne sotto i 40 anni.

Informazioni e prenotazioni > a questo link