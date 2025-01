La Camera di commercio di Sassari ha pubblicato il bando 2025 di Salude&Trigu, il progetto nato per sostenere eventi e manifestazioni nel nord Sardegna. L’iniziativa, giunta alla sua settima edizione, dispone di un finanziamento complessivo di un milione di euro, destinato a pro loco, fondazioni, associazioni culturali e imprenditoriali del territorio.

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la realizzazione di 87 eventi in 62 comuni del nord Sardegna, Salude&Trigu si conferma un pilastro nella valorizzazione turistica e culturale dell’area. “Quest’anno investiremo un milione di euro – spiega il presidente della Camera di commercio, Stefano Visconti -. I riscontri ci dimostrano che stiamo percorrendo la strada giusta per promuovere il territorio e favorirne la crescita. Il progetto si distingue per la capacità di rendere riconoscibile il brand Sardegna attraverso eventi di qualità”.

Alla presentazione, tenutasi il 10 gennaio a Sassarti, erano presenti anche la vicepresidente Maria Amelia Lai, il segretario generale Pietro Espositoe la responsabile del progetto Antonella Viglietti, che hanno sottolineato l’importanza del bando per il rilancio e la promozione complessiva del nord Sardegna.

Le domande possono essere presentate entro il 7 febbraio 2025. I progetti saranno valutati e inseriti in una graduatoria:

•Ai primi 30 sarà assegnato un contributo di 18mila euro.

•Dal 31° al 70° posto saranno erogati voucher da 9mila euro.

•Dalla 71ª posizione in poi i contributi ammonteranno a 4mila euro, fino all’esaurimento del budget.

Il bando completo e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della Camera di commercio di Sassari: www.ss.camcom.it.