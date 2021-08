Lo aveva annunciato due giorni fa sul suo profilo Instagram facendo impazzire decine di migliaia di fans sui social ed eccolo qua: Salmo spunta davanti alla ruota panoramica di Olbia.

Un concerto gratuito che il rapper ha deciso di organizzare in favore della popolazione della Sardegna colpita dai terribili incendi di due settimane fa. Con location e orario comunicate ufficialmente poco prima dell’inizio (anche se in giornata qualcosa era già filtrato).

Tam tam sui social e l’area di fronte alla ruota si riempie già dal tardo pomeriggio, con tanti giovani in attesa del loro idolo.

Si inizia con una lettera rivolta allo Stato con un appello per aiutare il mondo della spettacolo reduce da quasi due anni di pandemia. Subito dopo via al concerto: pubblico in delirio per l’inizio con 90MIN.

Proprio il giorno successivo al mega concerto sul palco galleggiante per il Water World Music Festival a Cugnana, Salmo aveva promesso un live gratuito e una raccolta fondi: “Ci sono famiglie in difficoltà e pastori che hanno perso il bestiame e non possono lavorare – le parole di Salmo – e hanno bisogno di noi”.

Detto, fatto: oltre al concerto, Salmo nei giorni scorsi aveva donato alle popolazioni colpite 10 mila piantine di ulivo, chiedendo alla Croce Rossa Italiana di aiutarlo nello smistamento e nella distribuzione.