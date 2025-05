Dopo l’annuncio dell’evento speciale Lebonski Park previsto per il 6 settembre a Milano, Salmo ufficializza il World Tour 2025: una lunga tournée che da ottobre a dicembre lo porterà nei palasport italiani e nelle principali città europee e americane.

Si parte il 9 ottobre da Padova, per poi toccare Torino, Eboli, Roma, Firenze e Bologna. Da novembre il tour si sposterà all’estero con tappe a Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma. A dicembre Salmo attraverserà l’Atlantico per esibirsi a Los Angeles, Toronto, New York e Miami.

La tournée, prodotta da Vivo Concerti e Lebonski 360, segue la pubblicazione di Ranch, il nuovo album disponibile dal 9 maggio. Il disco, nato nel suo rifugio creativo in Sardegna, raccoglie 16 tracce inedite e rappresenta un ritorno alla dimensione più autentica dell’artista.

L’annuncio del tour mondiale consolida la posizione di Salmo come uno dei nomi più riconoscibili della scena musicale italiana anche a livello internazionale. Ogni data sarà un’occasione per portare dal vivo l’universo sonoro di Ranch, con uno spettacolo costruito per il grande pubblico. I biglietti sono già in vendita sul sito di Vivo Concerti.