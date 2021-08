Dopo l’invettiva di Fedez via social in merito al concerto sotto la ruota panoramica di Salmo, la risposta del rapper olbiese non si è fatta attendere: “Ieri non c’è stata nessuna raccolta fondi – scrive Salmo – ho messo i soldi di tasca mia per aiutare la Sardegna”.

“Ad agosto il centro di Olbia è sempre affollato esattamente come le spiagge. Gli assembramenti creati dalla finale degli Europei andavano bene, il mio concerto gratuito no. Ora avete una persona con cui prendervela. Non definitevi artisti se non avete le palle per infrangere le regole”

“Potevo andare a farmi la vacanza come Fedez invece sono sceso in strada e ho detto la mia. Se avessi voluto seguire le regole non avrei fatto l’artista”.