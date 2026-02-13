Olbia 13 febbraio 2026 – Da ieri pomeriggio non si hanno notizie di Giovanni Moscatelli, 88 anni, residente a Tarquinia, in provincia di Viterbo. L’uomo si è allontanato da casa sua giovedì 12 febbraio, ha raggiunto Civitavecchia, forse in autobus, e si è imbarcato su un traghetto diretto a Olbia.

Durante la traversata si è sentito male. Per questo il comandante della nave ne ha disposto il trasferimento in ospedale, una arrivati in Sardegna. Ieri mattina si trovava in Pronto soccorso e nel primo pomeriggio si è allontanato.

A dare l’allarme è il figlio Saverio, arrivato in città da Roma, che ha presentato denuncia di scomparsa alla Polizia di Stato. “L’ultima cella telefonica aggancia vicino Tarquinia – spiega -. Mio padre ha minacciato di fare un brutto gesto e ora temo gli sia capitato qualcosa. Non era mai stato in Sardegna, non ha legami con questa terra. Non deambula bene e non ho idea di dove possa essere andato. Aiutateci a ritrovarlo. Pare indossasse una t-shirt. Chiedo a chiunque lo veda di mettersi in contatto con le forze dell’ordine”.