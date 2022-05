★VIDEO★ OLBIA. Gli appassionati stano contando i minuti che li separano dalla prima prova cittadina della storia rally prevista per il 2 giugno prossimo. Il quartiere di Tilibbas, infatti, il più piccolo per popolazione della città di Olbia, si prepara ad accogliere migliaia di persone per assistere all’adrenalinica prova speciale che vedrà partire i bolidi su quattro ruote da via Escrivà alla radice del porto Isola Bianca.

Nelle immagini in fondo all’articolo vi presentiamo la zona sterrata della prima prova assoluta del Rally di Italia e Sardegna che si disputerà tra Olbia e Alghero con apertura e quartier generale nel capoluogo gallurese.

Nota tecnica fondamentale per coloro che vorranno vedere la gara da vicino: il parcheggio pubblico è previsto nell’area dell’ex Novamarine (dove sarà allestita la arena spettacoli per i concerti estivi). Da lì, a piedi, passando sotto la sopraelevata nord, sarà sufficiente percorrere poche decine di metri per entrare nel mondo dei motori tra salti, chicane e paurose accelerazioni. Di seguito il video del percorso ▼